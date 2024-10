Mammografie gratis nel nome di Claudia Puddu 

Claudia Puddu è morta di cancro il 12 giugno scorso a 42 anni ma la sua associazione, Bepositive, nata come un incontro di intenti e condivisioni e diventata una realtà benefica, continua a vivere.L’ultima iniziativa riguarda la possibilità, per le socie, di fare gratuitamente una mammografia al centro medico I Mulini (070/7322326).

Oggi dell’associazione si occupa un gruppo di persone capitanate da Francesco, il marito di Claudia, farmacista 42enne che con grande coraggio e impegno porta avanti il progetto della moglie che era riuscita, grazie a un lungo e impegnativo lavoro su se stessa, con tanta determinazione e forza a trasformare un “regalo” inaspettato che la vita le aveva fatto, il cancro, in una chiave per vedere il mondo da un’altra prospettiva. «Prendersi cura di se stessi è il gesto d’amore più grande che possiamo fare. Facciamo prevenzione, usiamo gli strumenti che il Bepositive offre per amarci», dice Francesco.

Bepositive, oggi è un’associazione culturale senza scopo di lucro che persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale e continua la sua attività perché Claudia, le sue azioni, il suo pensiero, il suo coraggio ma anche le sue paure e debolezze restino vive.

