Mammografia, screening al via in tutti i Comuni 

La Asl 3 promuove una campagna itinerante di prevenzione e screening oncologici. “La priorità sei tu… in tour” è il titolo dell’iniziativa che prevede 50 mammografie al giorno con l’intento di investire nell’assistenza sanitaria territoriale, nella telemedicina e prevenzione. Obiettivi illustrati ieri dal dg Paolo Cannas. Il direttore sanitario Serafinangelo Ponti ha sottolineato lo sforzo organizzativo per portare lo screening mammografico nelle piazze di ogni Comune dell’Asl ringraziando i sindaci coinvolti. La direttrice della Radiologia del San Francesco, Antonella Calvisi, ha evidenziato l’importanza della prevenzione. La responsabile del Centro screening oncologici della Asl, Roberta Bosu, ha illustrato la campagna. Si comincerà il 3 maggio a Siniscola. Potranno aderire le donne residenti nei distretti sanitari di Siniscola, Nuoro, Macomer, Sorgono di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano effettuato una mammografia nell’ultimo anno (due anni in screening). Chi non possiede i requisiti può effettuare gratuitamente la mammografia nel proprio Comune, accedendo al nuovo ambulatorio mobile della Asl. Prime tappe in Baronia: a Siniscola il 3 e 4 maggio, il 5 a Lodè, il 6 a Torpè, il 7 a Posada, 8 e 9 a Orosei, il 10 a Loculi e Onifai, l’11 a Irgoli, il 12 a Galtellì. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA