Mamme senza lavoro in fila alla Caritas 

Sempre più mamme separate, e senza un lavoro fisso, che non riescono ad arrivare a fine mese. «Tra affitto, spese per i figli e aumento dei costi, si ritrovano senza soldi per garantire pranzo e cena», dice Walter Rosa, delegato Caritas per la parrocchia Maria Vergine Assunta, mentre sistema le donazioni fra gli scaffali della sede di via San Luigi. «La solidarietà è tanta, ma le richieste sono in aumento», dice.

La situazione

Il gruppo di volontari si è trasferito nei nuovi locali della parrocchia pochi giorni fa. Spazi più ampi, una zona frigo, e la possibilità di separare generi alimentari dal reparto del vestiario - usato ma in buone condizioni - da distribuire fra gli assistiti. Oltre trecento persone per un centinaio di nuclei familiari che ogni mese fanno la fila per la spesa. «Fra dicembre e gennaio si sono aggiunte altre 15 persone», dice il delegato Caritas incaricato dal parroco della chiesa principale di Selargius, Ireneo Schirru. Sulla scrivania l’agenda dove tiene tutti gli appuntamenti e la contabilità, accanto gli scaffali con le scorte dei prodotti sistemati per categoria: merce donata dai parrocchiani, acquistata con le offerte raccolte in chiesa, ma anche quella fornita dal Banco alimentare, da distribuire fra i selargini in difficoltà economiche, qualche rom che vive nel campo di Pitz’e Pranu, e un gruppo di senegalesi residenti oltre la 554. «Un aiuto non si nega mai, capita che arrivi anche qualcuno da Quartucciu, persino da Quartu: indirizziamo alla Caritas del loro territorio, ma non mandiamo mai via nessuno a mani vuote».

Le parrocchie

Un’attività quotidiana - portata avanti anche dalle parrocchie del Santissimo Salvatore e di San Giovanni Bosco - supportata da tante realtà del territorio: dal Banco alimentare, che ha la sede proprio a Selargius, alla spesa fornita dai parrocchiani ogni mese, la merce raccolta con il Miracolo di Natale, e il mercatino della beneficenza di via Cavour che riserva parte dell’incasso alla Caritas della chiesa Maria Vergine Assunta. «Le donazioni sono tante, ma non basta mai», ammette Walter Rosa. «Ecco perché da un po’ di tempo stiamo mettendo in campo iniziative di solidarietà per avere fondi da destinare ai poveri che assistiamo». L’ultima è il concerto di beneficenza con un’orchestra organizzato in parrocchia di recente: «Abbiamo raccolto 500 euro che useremo per fare scorte di prodotti che non ci vengono donati, caffè e olio in primis». Generi alimentari, ma non solo. «Serve anche un centro di ascolto interparrocchiale, un tempo esisteva e ora più che mai se ne sente l’esigenza», ribadisce Walter Rosa. Un appello rivolto a tutte le chiese del territorio.

