Mamme in viaggio, un anno di disagi 

Il nido dell’ospedale di Lanusei è chiuso da un anno. In Ogliastra non si nasce più e all’ingresso del reparto non si vedono più fiocchi rosa e azzurri.

Le mamme sono costrette a viaggi estenuanti per mettere al mondo i loro pargoli. «È un’odissea, non solo il parto ma anche la fase successiva». Parola di Gianna Comida, 38 anni, neo mamma di Tortolì. La sua bimba è nata al Santissima Trinità di Cagliari, dove la donna è arrivata in travaglio. Chi invece è arrivata al culmine della gravidanza è Simona Demurtas (40), vicesindaco di Jerzu, che nei prossimi giorni sarà mamma per la seconda volta. «Fare oltre 100 chilometri per partorire non è concepibile. Fin quando il travaglio procede senza problemi va tutto bene, ma se durante il viaggio subentrano complicazioni si mettono a rischio due vite. La politica non capisce».

Odissea

L’handicap del Nostra Signora della Mercede può avere scomode eredità anche dopo il parto. Gianna Comida avrebbe dovuto ritirare una cartella clinica al Santissima Trinità, ma si è scontrata con la burocrazia. Serviva una delega da presentare al personale dell’ufficio operativo solo due ore al giorno. «Già il disagio di dover partorire lontano da casa con tutte le difficoltà del caso anche per i mariti che devono organizzarsi per poterci assistere, in più queste seccature quando già siamo super stressate da tutto ciò che gira intorno alla maternità». Alla fine, grazie alla disponibilità di un’amica, la neo mamma è riuscita a ritirare la cartella: Mi sono arrangiata, ho chiesto alla mia compagna di stanza, conosciuta il giorno del parto, lei con la delega è andata a fare richiesta e pagare il ticket. Ma se non ci fosse stata lei, che essendo in maternità è libera e può andare in quel determinato orario, non avrei saputo veramente come fare».

Doppio travaglio