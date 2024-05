Mamme, festa in biblioteca 

Il Sistema bibliotecario urbano celebra la Festa della mamma. Domani alle 17, nella biblioteca circoscrizionale di Flumini, i bambini da 0 a 10 anni potranno partecipare a un laboratorio sul tema “La mia mamma”. La partecipazione è gratuita e ogni bimbo dovrà essere accompagnato da un adulto. I posti sono limitati: prenotazioni allo 070.86012810 o di persona nella sede in via Mar Ligure.

Mercoledì 22 alle 16,30 nella Biblioteca ragazzi in via Dante, i bambini da 0 a 5 anni potranno partecipare ai laboratori per scoprire un mondo di nuvole, draghi e qualche mostro. Gli appuntamenti per i bambini dai 6 ai 10 anni sono invece mercoledì 15 e mercoledì 29 alle 16.30. Anche in questi casi si deve prenotare al numero 070.86012801.

A fine mese prosegue anche la rassegna autori 2024 rivolta agli adulti, con incontri con gli scrittori.

