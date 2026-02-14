VaiOnline
Monserrato.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Mamme e pensionati tornano a scuola 

Le storie di chi si rimette in gioco frequentando i corsi serali dell’Alberghiero 

Non è mai troppo tardi per ricominciare. Per chi ha abbandonato gli studi, per chi vuole cambiare vita, per chi sente il bisogno di rimettersi in gioco. Mercoledì sera i fornelli si sono accesi per raccontare una seconda possibilità. All’open day del corso serale dell’istituto alberghiero Gramsci di Monserrato, gli studenti hanno cucinato per gli ospiti, trasformando i laboratori in uno spazio di incontro tra storie diverse e nuovi inizi. Ogni anno gli iscritti sono circa ottanta, anche se non tutti riescono ad arrivare al diploma: conciliare studio, lavoro e famiglia non è semplice. Ma chi resta lo fa con una determinazione che va oltre il titolo di studio.

Le storie

Sabrina ha 56 anni, fa l’infermiera e ogni giorno lavora accanto alla malattia, ma vuole iniziare il percorso di studi. «A una certa età bisogna riattivare i neuroni», dice sorridendo. «Rimettersi in gioco è importante. L’alberghiero per me è creatività, è cultura alimentare, è qualcosa che va oltre la sofferenza che incontro in corsia. Forse sarà difficile, ma se fai qualcosa che ti piace non lavori neanche un giorno. Speriamo che il cervello ce la faccia».

Jenny Secci ha tre figli e frequenta il quarto anno. «Ho deciso di riprendere in mano la mia vita con gli studi. Lavoro già nel settore e voglio diventare chef. Il diploma mi permetterà di accedere a strutture di livello più alto e voglio continuare anche all’università». Per lei c’è anche un altro motivo: «È un esempio per i miei figli. Mia figlia si iscriverà quest’anno e io qui mi sono trovata benissimo».

Le scelte

Lucia Beccari, 60 anni, è geometra e per 27 anni ha cucinato nelle scuole materne. «Dopo un open night come questo ho deciso di iscrivermi. Scoprire cosa c’è dietro un piatto, la scienza dell’alimentazione, le tecniche di cottura, è stato edificante. È un mondo che mi ha affascinato». Si è diplomata con 98 e ora guarda avanti: «Farò corsi per insegnare la pasta fresca sarda e italiana. Voglio tramandare la tradizione».

Tra i banchi si incontrano madri e figli, mariti e mogli, giovani e pensionati. Alessandro Cau, 68 anni, vive a Sestu. «Avevo iniziato l’anno scorso ma ho dovuto lasciare per problemi personali. Mi sono già riscritto. È un ambiente familiare, i docenti sono stupendi. Rimettersi in gioco apre la mente, ti fa tornare giovane. È un arricchimento personale enorme».

Gli insegnanti

La docente di cucina Claudia Cocco parla di classi da circa 25 studenti per anno. «Non tutti riescono a concludere, spesso perché trovano lavoro o devono affrontare difficoltà personali. Ma chi arriva in quinta si diploma. Per molti è una forma di riscatto, per altri uno step per migliorare posizione e stipendio». Come Micaela Boscolo, che lavorava già in cucina: «Volevo un’istruzione in più. Il percorso è continuato all’università: mi sono laureata in tossicologia e ora sto facendo la magistrale». L’offerta formativa permette di scegliere tra l’indirizzo sala e quello di cucina, due percorsi diversi ma uniti dalla stessa idea: trasformare una passione, o una necessità, in una possibilità professionale concreta.

