Mamme costrette a lasciare il lavoro 

Nell’ultimo anno in Ogliastra 60 mamme sono state costrette a lasciare l’impiego. «Lo fanno per condizioni incompatibili con la famiglia», esordisce Sara Lorrai, 43 anni, segretaria della Fisascat Cisl. In una terra dove si nasce sempre meno, mettere al mondo un bimbo equivale, spesso, a perdere il lavoro. In tante, negli ultimi dodici mesi, hanno dovuto rinunciare al contratto a tempo indeterminato: di fatto persiste una discontinuità del lavoro delle donne con l’avvento dei figli. Crisi demografica e riduzione della popolazione attiva sono due fenomeni che si ricollegano anche alla condizione femminile, lavorativa e non. Non è una questione d’altri tempi, anzi, la testimonianza della leader della Fisascat Cisl dimostra quanto il tema sia attuale. «Sessanta donne - dice Lorrai - hanno dovuto rassegnare le dimissioni dal lavoro con contratto a tempo indeterminato perché non riuscivano a conciliare la vita lavorativa con quella privata. Succede soprattutto nel commercio. Un fenomeno sempre più in espansione e in un territorio piccolo come il nostro 60 dimissioni è un numero enorme». Se da un lato il calo della natività e la diminuzione della forza lavoro porta l’attenzione sull’importanza della procreazione, dall’altro le donne che hanno figli risultano svantaggiate. «Lasciano una fonte di reddito sicura che viene a mancare nell’economia familiare. Molte di queste donne erano disposte a firmare un part-time, che però molto spesso non viene concesso. Sia reso obbligatorio il part-time post maternità per i primi 3 anni del bambino». (ro. se.)

