Mamme, ci pensa l’Ostetrica Marti 

Venire al mondo è una delle più emozionanti avventure dell’esistenza e, dare alla luce una nuova creatura, una delle prove più difficili. Ma c’è un modo per placare le ansie e vivere con consapevolezza e grande gioia il momento della nascita. Lo spiega passo passo l’Ostetrica Marti, ovvero Martina Padula, con il suo primo libro DeAgostini “Aspettando te. La guida per affrontare con serenità e consapevolezza la gravidanza e i primi tre mesi di una nuova vita”. Sempre in movimento e attiva sul territorio l’autrice sarà oggi a Bonorva per un’intera giornata di screening sul Papilloma Virus, all’Avis in via Sanna 7.

Il sogno

Quasi 77 mila follower su Instagram, una grande capacità comunicativa e un sorriso che trasmette fermezza e serenità, Martina è nata e cresciuta a Roma ma da qualche anno vive ad Assemini dove esercita la professione di ostetrica. Un lavoro che ha sempre avuto nel destino, oltre alla scintilla che divampava, fin da bambina, ogni volta che vedeva o sentiva parlare di nascita: due test di Medicina falliti, alla ricerca della specializzazione in Ginecologia, ma un test di Ostetricia passato brillantemente e al primo colpo.

Il percorso

Cura, passione, infinita empatia e dolcezza, queste le carte da giocare ogni giorno con le future mamme e i futuri papà. Perché non si è mai sole ad affrontare questo percorso, il coinvolgimento di entrambi i genitori è imprescindibile, Martina lo sa bene e lo comunica quotidianamente nei suoi canali social: «Instagram è stato fondamentale per farmi conoscere qui in Sardegna e far conoscere la mia professione. Soprattutto quando i miei video sono diventati virali: milioni di persone hanno visto, condiviso alcuni contenuti e cominciato a seguirmi. Così ho capito che anche dei reel di pochi secondi possono essere utili a molte persone e a me per ciò che voglio trasmettere con il mio lavoro». Un pubblico fatto non solo di mamme in gravidanza, ma di moltissime altre persone interessate al mondo della nascita e a ciò che di magico - e anche scientifico - si cela dietro questo percorso. Ma cosa significa parlare di nascita? «Anzitutto significa informare le mamme in modo tale che siano più consapevoli durante la gravidanza e pronte per tutto ciò che avverrà dopo: travaglio, parto, post-partum e allattamento. Ma soprattutto sfatare alcuni tabù che sono radicati in noi da sempre e che continuiamo a tramandare di generazione in generazione, erroneamente». La naturalezza è al centro di ogni evento e di ogni questione legata ai nove mesi di gestazione; tutte le domande possono trovare risposta, e l’Ostetrica Marti ne fa una missione.