VaiOnline
Jerzu.
09 maggio 2026 alle 00:48

Mamme al lavoro, la storia di Simona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quando l’azienda viene incontro alle famiglie si può fare la mamma e lavorare, senza dover scegliere. Simona Lai, 32 anni, di Jerzu, madre di Alessandro, di 15 mesi, è in Poste Italiane da settembre del 2022 e dal mese di luglio del 2024 è applicata nel ruolo di Specialista consulente Finanziario nell’ufficio postale del suo paese. «Con un bambino piccolo capita spesso di dover cambiare programma all’ultimo secondo e lavorare in un posto in cui c’è comprensione delle tue esigenze ti fa sentire più tranquilla». Poste non ha fatto mancare il suo supporto alla giovane mamma. «Rientrare – spiega Simona – non è stato semplice ma grazie alla possibilità di fruire dell’orario flessibile sono riuscita a costruire una nuova routine e a gestire al meglio ogni cosa. Il vero e proprio valore aggiunto è stato comunque sentire la vicinanza delle colleghe e dei colleghi: attorno a me ho percepito tanta sensibilità a livello umano e tanta collaborazione, anche nelle piccole cose, quelle realmente importanti». Diventare madre ha stimolato Simona a intraprendere un percorso di crescita per ottimizzare la gestione del tempo da dedicare alle attività di entrambi i contesti, quello famigliare e quello professionale. «Ho imparato a dare importanza alle priorità – conclude la consulente - distinguendo ciò che è davvero essenziale da ciò che può attendere».

Poste Italiane, oltre a celebrare la Festa della Mamma nella giornata dedicata del 10 maggio, supporta le dipendenti con corsi e iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità, perché le neomamme non debbano mai scegliere fra la genitorialità e la crescita professionale, come il percorso Lifeed genitori, un master in competenze trasversali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu