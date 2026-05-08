Mamme al lavoro, la storia di Simona 

Quando l’azienda viene incontro alle famiglie si può fare la mamma e lavorare, senza dover scegliere. Simona Lai, 32 anni, di Jerzu, madre di Alessandro, di 15 mesi, è in Poste Italiane da settembre del 2022 e dal mese di luglio del 2024 è applicata nel ruolo di Specialista consulente Finanziario nell’ufficio postale del suo paese. «Con un bambino piccolo capita spesso di dover cambiare programma all’ultimo secondo e lavorare in un posto in cui c’è comprensione delle tue esigenze ti fa sentire più tranquilla». Poste non ha fatto mancare il suo supporto alla giovane mamma. «Rientrare – spiega Simona – non è stato semplice ma grazie alla possibilità di fruire dell’orario flessibile sono riuscita a costruire una nuova routine e a gestire al meglio ogni cosa. Il vero e proprio valore aggiunto è stato comunque sentire la vicinanza delle colleghe e dei colleghi: attorno a me ho percepito tanta sensibilità a livello umano e tanta collaborazione, anche nelle piccole cose, quelle realmente importanti». Diventare madre ha stimolato Simona a intraprendere un percorso di crescita per ottimizzare la gestione del tempo da dedicare alle attività di entrambi i contesti, quello famigliare e quello professionale. «Ho imparato a dare importanza alle priorità – conclude la consulente - distinguendo ciò che è davvero essenziale da ciò che può attendere».

Poste Italiane, oltre a celebrare la Festa della Mamma nella giornata dedicata del 10 maggio, supporta le dipendenti con corsi e iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità, perché le neomamme non debbano mai scegliere fra la genitorialità e la crescita professionale, come il percorso Lifeed genitori, un master in competenze trasversali.

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