“Mammasantissima”  stasera sul palco 

Promossa dal Teatro Tragodia, è fissato oggi il settimo appuntamento della rassegna “Libertà d'espressione 2025” giunta alla ventesima edizione. Alle 19 ne “La fabbrica delle gazzose” si porta in scena “Mammasantissima” per la regia di Elio Turno Arthemalle e Felice Colucci (sul palco anche Emanuela Lai) a cura del Teatro impossibile. E con questo spettacolo si conclude anche tutta la rassegna messa in campo da Teatro Tragodia che, come ogni anno, ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. ( s. c. )

