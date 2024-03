«Mamma uccisa dall’indifferenza dei politici» 

«Mia mamma uccisa dall'indifferenza». Parole di Tiziana Murtas, 43 anni, una delle figlie di Greca Melis, la donna che ha perso la vita due giorni fa a Decimomannu nell’incrocio tra via San Sperate e la Statale 130. «Attraverso questo incrocio da quando sono bambina e ogni volta mi faccio il segno della croce - aggiunge Tiziana – è assurdo che dopo così tanti incidenti i politici continuino a ignorare le nostre richieste. Intanto mia madre non me la porterà indietro nessuno». Incalza il fratello Daniele (39 anni): «Se i politici avessero fatto il loro lavoro, io avrei ancora mia madre, tutto questo non è giusto».

Il dolore

L’intero paese di Decimomannu si stringe attorno ai familiari di Greca Melis, 72 anni appena compiuti, vedova che lascia cinque figli. Una donna molto conosciuta nella zona, viveva della pensione e si dava da fare come poteva per non far mancare nulla alla sua famiglia. Una vita di grandi sacrifici, fatti con umiltà e senso del dovere. La ricordano tutti pedalare con la sua inseparabile bicicletta, insieme a lei ogni giorno, con il sole o con la pioggia.

La donna era una delle centinaia di persone che vive oltre la Statale 130 e che quotidianamente la attraversano a rischio della vita per svolgere le attività più elementari, come andare a fare la spesa o portare i bambini a scuola.

La protesta

Ieri mattina una rappresentanza del comitato per la messa in sicurezza della Statale 130 ha omaggiato il ricordo di Greca Melis con uno striscione e un mazzo di fiori, mentre nei social centinaia di persone hanno voluto esprimere dolore e rabbia per l'ennesimo lutto.

Il progetto per la messa in sicurezza della strada è pronto ormai da tempo, così come ci sono i fondi per realizzarla, ma l’iter burocratico è inspiegabilmente ancora in attesa del Via, la valutazione di impatto ambientale.

Le manifestazioni di protesta contro i ritardi dei lavori si susseguono da anni e molte di queste hanno visto anche Greca Melis tra i partecipanti. Il comitato per la messa in sicurezza si riunirà stasera alle 18 nella sede di via Cagliari a Decimomannu per valutare le nuove azioni di protesta.

Confermata anche la presenza della sindaca Monica Cadeddu: «Mi sono già attivata per informare dell’accaduto vari rappresentanti della politica regionale di entrambi gli schieramenti e anche qualche esponente della politica nazionale. Ancora oggi pochi di loro conoscono la situazione reale, busseremo a tutte le porte e se necessario arriveremo a Roma. Basta incidenti, basta pericoli, basta croci e vittime da piangere».

Decimomannu paga il prezzo più alto in termini di vite umane ma il problema riguarda un bacino di oltre 50 mila cittadini. Assemini ed Elmas condividono una situazione simile ma anche gli automobilisti dei paesi circostanti vivono quotidianamente i disagi di una strada che è considerata da tutti maledetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA