Mamma “scoperchia” un giro di droga, studentessa nei guai 

L’operazione antidroga è scattata in simultanea a Quartu e Selargius dopo la denuncia della mamma di una ragazza di 15 anni a cui qualcuno aveva venduto dello stupefacente.

Le indagini, svolte nel massimo riserbo, sono sfociate ieri mattina nelle perquisizioni a casa di due ragazzi, una studentessa di 20 anni residente a Quartu e un coetaneo di Selargius. Ad eseguire il blitz sono stati i carabinieri della stazione di Dolianova, accompagnati dai militari di Quartu e Selargius.

Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto quasi 79 grammi di marijuana e 2 grammi e mezzo di hashish nella disponibilità della studentessa. La ragazza è stata così denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il giovane di Selargius, gli sarebbe stata invece trovata una sola dose di marijuana e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata per essere sottoposta alle analisi che serviranno per accertarne la composizione e il grado di purezza.

L’operazione è scattata in seguito alla richiesta di aiuto della mamma della quindicenne che si era presentata in caserma per denunciare il fatto che due giovani, in diverse occasioni tra maggio 2023 e gennaio 2024, avrebbero ceduto delle sostanze stupefacenti alla figlia quindicenne. Gli accertamenti dei militari hanno poi portato all’individuazione dei due ventenni.

