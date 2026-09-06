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Dopo gara.
07 settembre 2026 alle 00:34

«Mamma mia che giornata» 

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«La vittoria era un sogno e oggi l'ho realizzato. Dopo la seconda partenza mi sono detto: “questa la devo vincere”. Mamma mia, che giornata!». Kimi Antonelli non si trattiene ai microfoni di Sky mentre festeggia la vittoria a Monza. «Durante la gara vedevo la tribuna di destra ed erano tutti gasati», racconta. «Mi dava una carica incredibile che mi ha dato quel qualcosa in più».

In pista, poco prima, aveva già ringraziato la gente «per il supporto. È incredibile. Non lo avrei mai immaginato ma ci siamo riusciti», erano state le prime parole del bolognese visibilmente provato ed emozionato, grato «alla mia famiglia e al mio team». Il pilota Mercedes aveva esordito salutando in italiano il pubblico che aveva ricambiato con un applauso, anche se non sono mancati fischi. «La gara? C'è tanto da analizzare. L'uscita di pista per passare Russell? È stato un momento piuttosto spaventoso, sono andato dritto e ho pensato di aver perso l'opportunità».

Ieri i complimenti per lui sono piovuti numerosi. «Complimenti a Kimi Antonelli, giovane talento straordinario che firma un risultato storico», ha scritto la premier Giorgia Meloni. Adesso il sogno è che l’ultimo Gp sia spostato a Imola per fargli vivere l’auspicato trionfo mondiale in casa.

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