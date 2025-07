«Mamma, mi sono perso», e precipita 

AOSTA. «Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero». Ma il tentativo di raggiungerlo gli è stato fatale. Liam Rezac, quindicenne francese, è stato trovato morto all’alba di ieri alle pendici della Becca di Viou, vetta di 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta. La caduta in un canalone non gli ha lasciato scampo.

L’ultimo contatto

Per tutta la notte i genitori hanno sperato di poterlo riabbracciare. Non sono bastati i continui scambi di messaggi, la condivisione della posizione, le videochiamate. Quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto, verso le 20 di martedì, Liam era probabilmente già senza vita. La morte - in base ai primi rilievi - è avvenuta sul colpo, a causa dei traumi riportati nella caduta. L’ultimo contatto con la famiglia risale alle 18,38: un messaggio con le proprie coordinate. Poi i tentativi di contatto non hanno più trovato risposta.

L’itinerario

Liam, originario di Erbrée, comune di 1.700 residenti in Bretagna, avrebbe compiuto 16 anni il 31 dicembre. Era in vacanza da alcuni giorni con i familiari in Valle d’Aosta. La base in un alloggio a Charvensod, alle porte del capoluogo. Alle 12,30 l’arrivo a Valpelline, a poco meno di mille metri di quota. Da lì inizia uno dei principali itinerari per raggiungere la vetta della Becca di Viou. Una salita lunga e con 1.900 metri di salita. Ma l’altimetria del tracciato non deve averlo intimorito e così lui, abituato alle uscite in montagna, ha deciso di incamminarsi. Il gruppo quindi si è separato: in quella vallata i genitori hanno visto Liam vivo per l’ultima volta. Per quel tipo di escursione - concordano vigili del fuoco e soccorso alpino della Finanza - il giovane era vestito e attrezzato in modo appropriato. In vetta alla Becca di Viou però Liam non è arrivato. A confermarlo c’è la traccia satellitare registrata dal suo orologio. «Ho sbagliato sentiero, ma non sono in difficoltà». È di questo tenore uno dei messaggi mandati ai genitori. Le videochiamate e la condivisione della posizione davano loro una certa sicurezza. «Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero», ha scritto ancora. «Ti aspettiamo a valle per rientrare in alloggio».

L’ultimo contatto è delle 18.38, poi Liam non ha più risposto né visualizzato i messaggi.

