Mamma in classe col suo bebè 

Zaino in spalla, tablet sottobraccio e mani che impugnano la carrozzina rossa col suo piccolino. Ogni mattina intorno alle 8, Alexia Marongiu, 26 anni, scende dalla corriera dell’Arst alla fermata di via Nazionale a Decimomannu diretta in via Ugo Foscolo, all’istituto superiore “Enrico Mattei”. Alle 8,20, al suono della campanella d’ingresso, mamma e figlio vanno a sedersi dietro a un banco della classe quinta, sezione E.

Sveglia presto

Alexia vive a San Sperate insieme al compagno, alle sue due figlie e a Giacomo, arrivato il 18 aprile, solo un mese di vita. A pochi giorni dalla sua nascita il maschietto di casa ha ricevuto l’“onorificenza di fatto” come più giovane studente della scuola. Insieme alla mamma, dal lunedì al venerdì, salta giù dal letto la mattina presto per prendere il bus: «La mia sveglia suona alle 5 – racconta Alexia –. Appena alzata studio, preparo le bambine e alle 7,45 salgo sul bus insieme a Giacomo. Intanto il mio compagno porta le femminucce a scuola». In direzione Decimomannu Alexia ha con sé tablet, libri, astuccio e diario, mentre nella tasca del passeggino custodisce l’occorrente per Giacomo: «Pannolini e un vestitino di ricambio. Biberon no, lo allatto».Alexia aveva appena 16 anni quando ha dato alla luce la sua primogenita e dopo un anno, quando frequentava la terza superiore ha messo in pausa il suo percorso scolastico: «Amavo studiare, ma ho preferito dare priorità alla bambina». Nel 2022 è nata la seconda femminuccia: «Quando ha compiuto un anno, nel settembre del 2023, mi sono iscritta nuovamente a scuola». Promossa alla classe quinta è rimasta incinta di Giacomo: «Non ho tentennato nemmeno per un momento e ho continuato ad andare a scuola col pancione per i nove mesi di gravidanza». Energia da vendere e forza di volontà l’hanno aiutata: «Non nascondo che sono stata spronata anche dai miei familiari che nei momenti di indecisione mi hanno riservato sempre conforto e aiuto». Ma anche orgoglio e voglia di dare il buon esempio: «La scelta di riprendere gli studi è stata dettata dal mio desiderio di riscatto. Senza diploma non si può sperare di trovare un lavoro stabile». Tutti in casa la sostengono: «Studio anche per loro, per i miei figli, per dare il buon esempio e dimostrare che tutto è possibile».

Maturità alle porte

Dirigente scolastica, professori, compagni di classe, tutti sono pronti ad aiutare Alexia fino al diploma: «Non era per nulla scontato che mi permettessero di portare a scuola il bambino. Lui è riconoscente, non disturba e fa il bravo. Anche per questo tutti lo coccolano». Alexia si prepara alla maturità: «Ho buoni voti e le mie materie preferite sono storia, geografia e francese». Per il post diploma ancora nessuna certezza: «Vorrei studiare Lettere, ma valuterò un passo alla volta». Intanto di una cosa è certa: «Pretenderò che i miei figli studino, che facciano sacrifici e prendano spunto dalla mia esperienza. Consiglierò loro di iscriversi al Mattei».

