«Mamma, guarda come recito» Actor Giovane, la fucina dei talenti 

«Fare teatro è un percorso educativo, è conoscenza, una palestra per il pensiero, uno studio per le proprie attitudini fisiche, un mezzo per comunicare, per esprimere e provare emozioni». Questa è l’idea della Scuola d’arte drammatica di Cagliari che da oltre 30 anni offre a bambini, adolescenti e over 30 corsi, laboratori e stages con un obbiettivo che va molto oltre l’insegnamento del mero mestiere dell’attore: socializzare, dar corpo alla propria crescita attraverso la recitazione, aprirsi al mondo. Quest’anno conclude l’anno accademico 2023/2024 con l’ormai consolidata Rassegna “Actor Giovane”. Nell’accogliente spazio del Teatro Maria Carta di Elmas, dal 9 al 30 giugno, nel cartellone ben diciassette spettacoli che hanno visto e vedranno in scena gli allievi della Scuola di teatro cagliaritana e non solo; sul palco saliranno anche la Compagnia Origamundi e la Scuola Teatro Sassari / Farò Teatro APS.

«Siamo la scuola di teatro più frequentata in Sardegna», commenta il direttore artistico Simeone Latini. «Gli iscritti, le cui età variano dai 5 ai 70 anni, hanno la maggiore varietà possibile nella formazione. Uniamo alla recitazione danza, poesia, movimenti scenici, ci concentriamo sull’uso del corpo e dello spazio. Senza tralasciare l’aspetto socializzante: capire che si fa parte di un gruppo, ciascuno con la sua individualità, tesa però al risultato collettivo». Actor Giovane è una rassegna che costituisce un momento di verifica ma anche una vera e propria festa, dopo un percorso formativo di mesi di intensa attività, si arriva ad una manifestazione all'insegna della vivacità culturale e della sperimentazione che unisce protagonisti e pubblico.

Il sipario si è alzato 9 giugno con i bambini del corso 9/13 anni diretti dalla regia di Caterina Ghidini che hanno portato in scena “Impariamo a volare”. Sempre la docente Caterina Ghidini ha firmato la regia dei successivi spettacoli: venerdì è stata la volta di “Allegretto andante in amicizia”, con il corso bimbi (5/7 anni) che subito dopo hanno ceduto il palco e i protagonisti sono stati gli adolescenti (14/16 anni) con “Antonia”. Mentre ieri spazio ai i bambini (8/11 anni) con “Fili di Parole”, agli allievi adolescenti 14/17 anni con “Un Amleto tra noi”. Oggi, alle 20, spazio agli allievi del Corso avanzato degli aspiranti attori, diretti dalla regia di Simeone Latini, con “Singolare Femminile”, una performance teatrale unica che grida con forza il suo no alla violenza sulle donne. Alle 21 sale sul palco la Compagnia Origamundi Teatro con uno spettacolo di e con Ivano Cugia, “A qualcuno piace Fred”. Seguirà un programma fittissimo che vi racconteremo passo passo.

L’idea è chiara: un teatro aperto a tutti, per tutti e di tutti. Qualunque sia il backgound culturale, la formazione, l’attitudine, la professione e l’età, il teatro è una formidabile medicina. «Soprattutto per bambini e adolescenti, abbiamo riscontrato che l’arte teatrale rappresenta una vera terapia: favorisce un forte sviluppo alla crescita della creatività, ma anche alla costruzione della personalità sociale. I ragazzi con difficoltà, particolarmente timidi o con problemi di apprendimento, si sbloccano. Il teatro li aiuta a capire l’altro e di conseguenza se stessi, e lentamente le chiusure caratteristiche dell’età giovanile si infrangono», conclude Simeone Latini.

