Mamma gratta e vince mezzo milione di euro 

La giocata fortunata è stata effettuata poche settimane fa in una tabaccheria di via Carbonara a Monserrato, all’angolo con la centralissima via San Lorenzo. Ovviamente c’è il massimo riserbo sul nome della vincitrice, ma si sa con certezza che, per l’appunto, è una donna, pare una mamma, che oltretutto è cliente abituale dell’esercizio commerciale in questione. Sulla porta d’ingresso della tabaccheria è stato affisso il cartello della vincita. Così anche all’interno del negozio.

È entrata in tabaccheria e ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro, il richiestissimo “20X”. Avrà sicuramente pensato che al massimo si sarebbe portata a casa pochi euro. Invece era il suo giorno fortunato e ne ha vinto 500mila. Una cifra astronomica, il massimo che si può vincere con quel tipo di tagliando.

I gestori

Il titolare, Paolo Piludu, si dice molto felice: «Si tratta della cifra più alta che sia stata mai vinta qui nella mia tabaccheria. Prima di questa, ce n’è stata un’altra, qualche mese fa, seppur inferiore: 50.000 euro». Non certo un importo irrilevante, quest’ultimo. Però mezzo milione di euro è tutta un'altra cosa, una cifra capace di cambiare la vita. «Faccio i miei migliori auguri alla persona che ha fatto la giocata e alla quale questa cifra sarà sicuramente molto utile», prosegue un raggiante Piludu.

Caccia alla vincitrice

Ovviamente come si è diffusa la notizia si è subito scatenata la “caccia” alla scommettitrice fortunata. Tutti a farsi la stessa domanda: chi sarà la donna baciata dalla dea bendata? C’è massimo riserbo da parte del tabaccaio, naturalmente. Ma, secondo quanto trapela in città, l’ipotesi è che la fortunata sia una persona che ne ha davvero bisogno. «Quando nella nostra città qualcuno tenta la fortuna e vince, siamo sempre tutti molto contenti», commenta Alessandra Fois, una residente di via San Lorenzo. «Qui tante persone non hanno un lavoro o ce l’hanno precario, e comunque gente ricca non ce n’è. Perciò, chiunque abbia vinto, sicuramente se lo merita perché ne avrà certamente bisogno», osserva.

Giuseppe, un altro frequentatore della tabaccheria, commenta così: «Non ho idea di chi sia la vincitrice, ma poco importa. Ben venga che una cifra così alta vada a chi ne ha necessità. Anch’io ogni tanto tento la fortuna, ma la fortuna non mi vuole neanche guardare in faccia, almeno finora non l’ha fatto», dice ridendo. «Tenterò più spesso, non si sa mai», conclude con un briciolo di speranza. «Mi piacerebbe conoscere chi ha grattato quel biglietto per farle i miei più sinceri complimenti e un grosso in bocca al lupo», afferma un cittadino che preferisce restare anonimo: «Ogni tanto una bella notizia da Monserrato», aggiunge.

Il pagamento

La vincitrice potrà riscuotere i 500mila euro solo dopo che Lottomatica avrà convalidato la vincita. Un passaggio che solitamente non avviene nell’immediato, per cui dovrà ancora pazientare,. anche se sarà ovviamente stressante. Monserrato non è comunque nuova a vittorie importanti. Nessuno si è mai dimenticato la data del 25 agosto del 2014, quando in una tabaccheria di via Cesare Cabras venne affisso il cartello con su scritto: “Vinti 3 milioni di euro”. Anche in quel caso si trattava di un Gratta e Vinci, il famoso “Botta di fortuna”. Fu grattato da un un giovane padre di famiglia che per tentare la fortuna acquistò un biglietto da 10 euro.

