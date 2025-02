Mamma e figlio sono vivi per miracolo 

A guardare il guard rail è stato un miracolo. Alessia Conciatori, 25 anni, di Tortolì, al settimo mese di gravidanza, è stata sbalzata dalla Fiat Punto che transitava sulla vecchia statale 125, tra Genna ‘e Crexia e Tertenia. Ha rischiato di perdere il bimbo, ma i successivi accertamenti effettuati al Policlinico Duilio Casula di Monserrato sono stati rassicuranti. Sia per lei, che ha riportato un trauma cranico, che per il feto. L’auto era condotta dal compagno, Andrea Deiana (28), originario di Jerzu, rimasto illeso nel violento impatto. I carabinieri della compagnia di Jerzu lavorano per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che l’utilitaria sia stata speronata da un’altra auto il cui conducente si sarebbe dato alla fuga.

Tragedia sfiorata

L’incidente è accaduto sabato, pochi minuti dopo le 20.30. La Punto stava percorrendo il vecchio tracciato della 125. Lo schianto all’altezza del chilometro 111. È successo tutto in un attimo. Andrea Deiana ha perso il controllo della sua macchina che è piombata sul guardrail. Le barriere laterali che delimitano la carreggiata hanno attraversato l’abitacolo e la Punto è schizzata nel campo vicino. Alessia Conciatori, che porta in grembo il bimbo prossimo alla nascita, è stata sbalzata fuori. Talmente era tanta la concitazione che, negli istanti appena successivi allo schianto, il suo compagno non è riuscita a trovarla. In quei lunghi, interminabili minuti, nelle campagne di Jerzu sono stati frangenti drammatici. Alla centrale del 118 di Sassari hanno attivato il piano di soccorso. Sul posto sono arrivati gli equipaggi della Croce verde di Tertenia e dell’ambulanza medicalizzata che hanno prestato le prime cure alla ragazza. In pochi minuti l’area è stata illuminata a giorno dai lampeggianti dei vigili del fuoco di Lanusei e dai carabinieri di Jerzu.

Il soccorso

Alessia Conciatori è rimasta sempre cosciente durante i soccorsi, sebbene sotto shock. Ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Accompagnata (in codice rosso) all’ospedale di Lanusei, durante la notte tra sabato e domenica l’elicottero Areus, decollato dalla base di Olbia, l’ha trasferita sull’elisuperficie del Brotzu da dove, in ambulanza, ha raggiunto il Policlinico di Monserrato. La ferita alla testa è meno preoccupante di quanto sembrasse in un primo momento e il bimbo che porta in grembo non ha riportato alcuna conseguenza.

