Mamma e figlia insieme: no alla violenza sulle donne 

Avevano deciso di mettere il loro volto in primo piano per dire no alla violenza di genere. Giusi e Martina, mamma e figlia insieme. Le due donne di casa unite nel loro impegno sociale e civile contro una piaga che purtroppo le ha viste morire in una terribile giornata di orrore, senza un perché.

“No alla violenza sulle donne” è stato il messaggio che Maria Giuseppina Massetti e Martina Gleboni, colpite ieri della follia omicida scatenata in via Ichnusa a Nuoro avevano voluto condividere su Facebook aderendo così alla campagna di sensibilizzazione promossa da ActionAid. Madre e figlia inseparabili, in una foto pubblicata sui canali social, con lo slogan dell’iniziativa.

Un destino amaro e terribile però ha calpestato in un modo atroce il loro impegno di donne. Roberto Gleboni, padre della giovane venticinquenne e marito della quarantatreenne, ha ucciso anche il loro credo. Ieri le immagini di Giusi e Martina sono state riprese nel web e nei canali social mettendo in primo piano la loro adesione da ActionAid, l’organizzazione internazionale indipendente, impegnata in progetti internazionali e nazionali a sostegno dei diritti fondamentali. Purtroppo l’autore della furia omicida non si è fermato su Giusi e Martina. Con una violenza inaudita ha colpito anche gli altri due figli, di quattordici (non in pericolo di vita) e dieci anni (in ospedale in condizioni disperate). E poi il vicino di casa, per poi spostarsi in via Gonario Pinna dove l’uomo ha aggredito anche la madre, Maria Esterina Riccardi a sua volta ferita gravemente.

Quei volti di mamma e figlia unite in una battaglia non violenta e sacrosanta oggi saranno ancora più incisivi.

