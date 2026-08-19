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Bari Sardo.
20 agosto 2026 alle 00:16

Mamma delfino muore dopo aver dato alla luce un cucciolo 

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Ha fatto in tempo a dare alla luce un cucciolo, poi le forze lo hanno abbandonato. E la mamma delfino si è fermata per sempre mentre il suo piccolo prendeva il largo adottato da altri mammiferi. La rimozione della carcassa è stata l’epilogo più doloroso. L’esemplare, nelle ore precedenti, era riuscito a partorire il cucciolo sebbene le sue condizioni fossero critiche, come hanno testimoniato alcuni bagnanti che, martedì sera, l’hanno avvistata mentre tentava di avvicinarsi alla riva. La conferma delle sue difficoltà è stata il ritrovamento sul fondale di Bucca ’e Strumpu, sul litorale di Bari Sardo, nelle prime ore del mattino di ieri. Alcuni bagnanti, con l’ausilio di una corda, sono riusciti a portare mamma delfino, di oltre 200 chili, sulla battigia e hanno avvertito la Forestale. Altri mammiferi hanno preso il cucciolo portandolo al largo. Nel frattempo, dalla stazione di Tortolì è intervenuto un equipaggio della Blon (Base logistico operativa navale) che ha allertato i veterinari della Asl Ogliastra e gli agenti della polizia locale di Bari Sardo. Effettuati gli accertamenti, un mezzo gommato del Comune, dotato di benna, ha rimosso la carcassa dall’arenile, davanti ad adulti e bambini, residenti e turisti, che hanno assistito con commozione. (ro. se.)

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