Mamma Adriana: «Stefano ci ha fatto un regalo enorme» 

Prima alza le braccia in alto, poi festeggia mandando baci versi gli spalti: è da lì che arriva un tifo da stadio. Urla disumane e bandiere dei quattro mori che sventolano veloci: chi si fa sentire è la famiglia di Stefano Oppo che esulta per la medaglia d’argento vinta ieri dal canottiere oristanese a Vaires-sur-Marne, nella finale del Doppio pesi leggeri, assieme al compagno di equipaggio Gabriel Soares. Una festa incredibile, tanta gioia e una valanga di emozioni. «Sono contento, sono felice, la vittoria di Stefano è anche mia», racconta Matteo Oppo, il fratello di Stefano subito dopo la vittoria. «Lui ha seguito le mie orme quando era più piccolo: io mi sono tirato indietro, lui ha continuato arrivando alle Olimpiadi e a straordinari risultati. Che meraviglia».

Ieri a Parigi ha esultato anche Antonio Marras, il primo allenatore di Stefano Oppo, del Circolo Nautico Oristano, colui che subito riconosce la stoffa del campione che dopo ha ricambiato la fiducia con la potenza delle braccia: «Abbiamo visto una grande gara, una grande finale. Vedere il “mio” bambino vincere è stata una grande emozione. Ricordo ancora quando aveva nove anni e ascoltava i miei consigli. È stato super, per me è una soddisfazione enorme».

Papà e mamma

Papà Luigi fa fatica a parlare: «Ero convinto che avrebbero gareggiato bene. Questo è il risultato di tanti anni di lavoro, sono stati bravissimi». A tifare Stefano c’era anche la mamma, Adriana Fanari: «Difficile per me raccontare cosa ho provato: emozioni incredibili. Un altro sogno si è avverato. Stefano ci ha fatto un regalo enorme. Il tifo di tanti ha contribuito a questa vittoria, ne sono certa». Ma la festa non finisce. Stefano è atteso dalla sua città, Oristano. In tanti, nei balconi, hanno affisso già da giorno le bandiere dell’Italia. Al suo rientro ci sarà una grande festa. E non mancheranno i dirigenti e gli atleti del Circolo Nautico Oristano dove Stefano Oppo ha fatto le sue prime vogate. E dove si allena quando è in Sardegna. Ammirato dai piccoli atleti che un giorno sperano di partecipare alle Olimpiadi.

