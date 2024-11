Mameli (Lega) presidente dell’Ambiente 

La presidenza della commissione Ambiente di Selargius alla fine va alla Lega. Il nome è stato scelto dai consiglieri votati pochi giorni fa, dopo lo scioglimento urgente della commissione deciso in Consiglio a seguito del passaggio di Alberto Cappai - ormai ex presidente - dalla maggioranza all’opposizione. A guidare l’Ambiente sarà d’ora in poi Marianna Mameli, della Lega, suo vice Mario Tuveri per la minoranza.

Ieri la prima riunione con il sindaco Gigi Concu e l’assessore all’Ambiente, Gigi Gessa: oltre a Mameli e Tuveri, fanno parte della squadra anche Giuliano Palmieri, Fulvia Perra e Francesco Lilliu.

«C’è tanto da fare», commenta la neo presidente Mameli, «questa è una commissione che tratta temi importanti e intendiamo continuare a lavorare per dare le risposte ai cittadini e al territorio». Un’operazione che di fatto riequilibra la ripartizione delle presidenze nelle commissioni, dove l’unico partito di maggioranza assente sinora era proprio la Lega.

RIPRODUZIONE RISERVATA