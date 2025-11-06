Mamdani, 200 avvocati per difendersi da Trump 

NEW YORK. Zohran Mamdani è già al lavoro. Archiviata la campagna elettorale, il neo-eletto sindaco ha messo a punto il “transition team” per sfruttare i 50 giorni che mancano al suo insediamento ufficiale, e poi iniziare subito ad attuare il programma. Ma anche per difendere la Grande Mela dalle possibili rappresaglie di Donald Trump.

La squadra del sindaco eletto ha già iniziato, secondo le indiscrezioni, l'assunzione di 200 legali da schierare in caso di attacchi del presidente, che ha minacciato soprattutto di tagliare i fondi federali a New York. Anche se si dice che dietro le quinte il presidente abbia ammesso come Mamdani sia «una persona scaltra e un buon oratore». Questo però non sembra allontanare lo spettro di uno scontro fra i due.

Mamdani potrebbe dover affrontare anche tensioni con la governatrice di New York, Kathy Hochul, che si è detta disponibile a lavorare con il sindaco ma, allo stesso tempo, è contraria all'aumento delle tasse sui ricchi. Ieri intanto Nancy Pelosi, unica donna a ricoprire il potente ruolo di speaker della Camera (terza carica dello Stato), ha annunciato a 85 anni che non si ricandiderà al Congresso nel 2026, chiudendo così una carriera quarantennale da icona dei Democratici. Dopo il ritiro anche di Joe Biden, per il partito è la fine di un'epoca, e l'inizio di una nuova generazione di leader come Mamdani.

Nel giorno dell’annuncio, Donald Trump le ha dedicato l'ennesimo attacco: «Il suo ritiro è una grande cosa per l'America», ha detto a Fox, definendola «malvagia, corrotta e concentrata solo su cose negative per il nostro Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA