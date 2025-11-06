VaiOnline
New York.
07 novembre 2025 alle 00:38

Mamdani, 200 avvocati per difendersi da Trump 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

NEW YORK. Zohran Mamdani è già al lavoro. Archiviata la campagna elettorale, il neo-eletto sindaco ha messo a punto il “transition team” per sfruttare i 50 giorni che mancano al suo insediamento ufficiale, e poi iniziare subito ad attuare il programma. Ma anche per difendere la Grande Mela dalle possibili rappresaglie di Donald Trump.

La squadra del sindaco eletto ha già iniziato, secondo le indiscrezioni, l'assunzione di 200 legali da schierare in caso di attacchi del presidente, che ha minacciato soprattutto di tagliare i fondi federali a New York. Anche se si dice che dietro le quinte il presidente abbia ammesso come Mamdani sia «una persona scaltra e un buon oratore». Questo però non sembra allontanare lo spettro di uno scontro fra i due.

Mamdani potrebbe dover affrontare anche tensioni con la governatrice di New York, Kathy Hochul, che si è detta disponibile a lavorare con il sindaco ma, allo stesso tempo, è contraria all'aumento delle tasse sui ricchi. Ieri intanto Nancy Pelosi, unica donna a ricoprire il potente ruolo di speaker della Camera (terza carica dello Stato), ha annunciato a 85 anni che non si ricandiderà al Congresso nel 2026, chiudendo così una carriera quarantennale da icona dei Democratici. Dopo il ritiro anche di Joe Biden, per il partito è la fine di un'epoca, e l'inizio di una nuova generazione di leader come Mamdani.

Nel giorno dell’annuncio, Donald Trump le ha dedicato l'ennesimo attacco: «Il suo ritiro è una grande cosa per l'America», ha detto a Fox, definendola «malvagia, corrotta e concentrata solo su cose negative per il nostro Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia