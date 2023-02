«Sono vivo per miracolo. Ringrazio Dio». Mamadou Moussa Cisse, camerunense, 26 anni, da otto in Sardegna, è uscito dall’ospedale dopo l’incidente sul lavoro. Lunedì, a fine mattinata, è rimasto folgorato da una scarica elettrica durante i lavori su un vecchio palo della rete telefonica, a Quartu. «Non riuscivo più a muovermi. Ho pensato che dovevo sopravvivere per le mie figlie. E il mio fisico mi ha aiutato».

a pagina 23