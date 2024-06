M’ama o non m’ama? Chiedetelo a Mahmood 

M’ama o non m’ama? Dopo i materassi, con cui aveva riempito gli angoli di Milano, Napoli e Roma, per annunciare l’uscita del suo ultimo album, “Nei letti degli altri” (disco di platino), ieri, Mahmood è tornato a sorprendere con la poesia della sua musica.

Questa volta, l’originale campagna di comunicazione, scattata ieri, per il lancio del nuovo progetto, ha visto l’artista milanese, di madre sarda e padre egiziano, tappezzare i muri di Roma e Milano con dei mazzi di margherite, accompagnati dalla frase «Bastava una margherita per giocare a m’ama non m’ama», la sua firma, la data di oggi e il simbolo di una sciabola.

Nelle stesse ore, sui social, il divo di Orosei stuzzicava la curiosità di pubblico e media con una carrellata di fotogrammi legati al nuovo video, tra paesaggi mediterranei, margherite, corse in moto e una finale a sorpresa dove torna il misterioso simbolo della sciabola. Un modus operandi rodato, ormai, per l’artista, che ancora una volta è riuscito a catalizzare l’attenzione di un pubblico sempre più devoto, sia in Italia, che all’estero. Infatti, dopo avere sbancato a Sanremo con “Tuta Gold”, a quota 94 milioni di stream su Spotify, ed aver conquistato l’Europa con un tour da tutto esaurito nei club, Mahmood è già ripartito con la lunga serie di date estive nella Penisola, un intenso riscaldamento, prima di tonare live, quest’autunno, nei palazzetti italiani.

