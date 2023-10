Malvasia, tre giorni di festa 

Comincia domani a Settimo la Festa della malvasia che, organizzata dal Comune con la collaborazione di Fondazione Sardegna e delle associazioni locali, si concluderà domenica proponendo appuntamenti anche culturali, gastronomici, musicali e folcloristici. Non mancheranno neppure gli spazi per i bambini e le visite con degustazioni nei magasinus che hanno fatto la storia della civiltà contadina locale. Spazi straordinari che si sono per fortuna conservati nel tempo.

In vista delle manifestazioni in strada (compresa la sfilata di gruppi folk. della banda comunale di Muravera e del coro polifonico Serpeddì di Sinnai), saranno apportate anche delle variazioni al traffico. La premiazione delle migliori malvasie è prevista per domenica sera. Finale con la buona musica. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA