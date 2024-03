Malumori nel centro anziani: «Poche aperture pomeridiane» 

Il loro malcontento lo avevano messo nero su bianco in una petizione con centinaia di firme inviata al Comune. E alla fine gli anziani di piazza IV Novembre che chiedevano una sede dove riunirsi, erano stati accontentati con la recente apertura dello spazio socio educativo intergenerazionale.

Tutto risolto? Nemmeno per sogno. L’apertura pomeridiana di sole due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì, non soddisfa gli anziani. «Tutti i giorni è aperto solo la mattina e a noi non ci va bene» dice Raimondo Melis 81 anni, «la mattina bene o male ci arrangiamo anche a stare fuori, ma alle 15,30 del pomeriggio adesso che arriverà il caldo come facciamo? Dovremo stare a casa e siamo punto e a capo». Dello stesso avviso anche Giuseppe Perra 67 anni: «Noi avevamo chiesto un centro solo per noi aperto tutti i giorni anche di sera. Non ha senso così, perché due volte a settimana non va bene. La mattina non è che fosse così indispensabile anche perché c’è chi va a fare la spesa o a fare altre commissioni. Invece il pomeriggio è fondamentale per stare insieme».

Filippo Puppa, 40 anni, che accompagna spesso lo zio in piazza, ha una proposta: «Ho già parlato con il Comune per chiedere una saletta, un circolo solo per gli anziani. Loro hanno bisogno di uno spazio autonomo, aperto tutti i giorni. E io sono pronto a offrirmi per gestirlo, aprilo e chiuderlo. Stiamo aspettando una risposta e siamo fiduciosi che ci vengano incontro soprattutto in vista dell’estate».

