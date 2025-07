Malumore per i test, fiducia nel futuro 

La preparazione precampionato del Cagliari è entrata nel vivo e i tifosi rossoblù non si vogliono perdere neanche un dettaglio del loro club. Per tutti coloro che non possono essere fisicamente accanto alla squadra, ecco la curva virtuale, luogo ideale dove vivere la passione rossoblù e condividere liberamente emozioni e pensieri. Tra i punti di ritrovo digitali, le pagine social del club rossoblù e quelle dell’Unione Sarda.

Le amichevoli

Primi test estivi persi, primi malumori. Ma Diamante Pacella invita alla calma: “Ragazzi, è calcio estivo. Avete notato che Pisacane ha fatto due formazioni diverse tra Galatasaray e Hannover?”, sottolinea, “sta provando i giocatori e sta valutando chi può davvero restare in Serie A con il nostro Cagliari. Un po’ di pazienza”. Claudio Usai bada al pragmatismo: “Possono perdere tutte le amichevoli, ciò che conta è il campionato”. Gianluca Evangelista commenta: “Ragazzi, il Napoli ha perso 2-0 contro l’Arezzo. Il calcio d’estate serve solo a dare ritmo partita ai giocatori e a sciogliere le gambe appesantite dai carichi di lavoro della preparazione”. Si unisce anche Kekko Romani: “Pisacane ha testato la maggior parte dei giovani in questa partita. Se non li prova ora, quando lo fa?” chiede. “Probabilmente ha capito che tre o quattro non sono ancora pronti per la A. Anche io avrei voluto vedere un po’ più di gioco, e ammetto che sono stati inguardabili, ma almeno ora saprà chi sì e chi no”.

Il mercato

Soddisfazione sul fronte arrivi. Luca Perra è entusiasta per l’acquisto di Folorunsho: “Bene così! Ottimo acquisto! Sono contentissimo che sia arrivato. Benvenuto in rossoblù, Michael”. Per Antonio Seddaiu: “Folo è un rinforzo importante, specie nel gioco propositivo. È in grado di fare ottimi assist e di concludere l’azione. Benvenuto”. Mauro Mastino avanza qualche altra richiesta: “Di certo quest’anno abbiamo giocatori alti e massicci per sfondare in qualsiasi zona del campo”. Poi un appello a Giulini: “Presidente, prenda 2 difensori robusti per dare fiato agli altri e saremo invincibili”. Giudizi positivi anche per l’arrivo di Borrelli. Maurizio Costa scrive: “Grande giocatore, sono sicuro che col Cagliari farà 15 o 16 gol”.

Il futuro

Al di là dei risultati delle amichevoli, il popolo rossoblù appare fiducioso per il campionato e soddisfatto del mercato gestito da Angelozzi. Il commento di Max Loche riassume bene il clima: “Il presidente sembra fare sul serio quest’anno. Abbiamo un ottimo organico”. Stefano Laudadio parla a Pisacane: “Ricordati dei tuoi ex allenatori: hai capito cosa serve. Ora hai un grande bagaglio e l’esperienza per guidarti. In bocca al lupo”.

