«Maltrattò l’ex», 4 anni al filosofo 

MILANO. Si è chiuso con una condanna a quattro anni di carcere il processo di primo grado a Leonardo Caffo, filosofo progressista e antispecista, imputato per maltrattamenti aggravati e lesioni alla sua ex compagna. Una sentenza che lui spera di «cambiare» in secondo grado: «Sono stato colpito per educarne mille», ha detto, aggiungendo di chiedere «scusa» solamente «su un piano morale». A decidere di accogliere, in sostanza, la richiesta della Procura - che aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo - è stata nel pomeriggio la quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Alessandra Clemente, che oltre alla rifusione delle spese legali ha disposto una provvisionale di 45 mila euro per la parte offesa e ha dichiarato l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici dell’intellettuale, di recente al centro di polemiche per l’invito, da lui declinato, ricevuto dalla curatrice di “Più libri più liberi” Chiara Valerio. Con la sentenza, ha detto Elena Tomayer, avvocata della ex compagna di Caffo, è stato dimostrato che «la giustizia c'è e funziona. I tempi non dipendono dalla magistratura, ma da elementi esterni. La sentenza ci dice che le donne devono denunciare».

«Carenza educativa»

Secondo l’ex compagna di Caffo è stata data conferma a una «verità che per quasi due anni ho cercato di far emergere, affrontando innumerevoli difficoltà, sia sul piano personale e legale che mediatico. Queste difficoltà non sono un caso isolato», e le vittime «continuano a pagare il prezzo di una profonda carenza nell’educazione sentimentale e di una cultura ancora permeata di pregiudizi. È fondamentale che questa vicenda serva da spunto per riflettere su quanto ci sia ancora da fare». Caffo respinge gli addebiti: «Cercherò di capire il senso dell’andare in appello. Sono molto dispiaciuto e rammaricato. Io ho detto quello che per me era la verità. La verità processuale poi è un’altra cosa». E ha aggiunto di sperare ancora che «non ci sia violenza contro le donne» e di non aver «alcuna ragione di contestare una battaglia così sacrosanta». Cioè, ha aggiunto, «va bene colpirne uno per educarne mille: io sono stato colpito, speriamo educhino gli altri mille».

