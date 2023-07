Maltrattava l’ex fidanzata, operaio agli arresti domiciliari 

Accusato di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata, un 38enne di Quartu è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia che lo hanno fermato su ordine del magistrato. L’uomo, un operaio, è finito agli arresti domiciliari: presto dovrebbe essere interrogato e potrà così fornire la sua versione dei fatti.

I maltrattamenti si sarebbero ripetuti nel tempo con vittima che sarebbe stata costretta a subire le angherie dell’uomo. Esasperata alla fine si è rivolta ai carabinieri che hanno effettuato i loro accertamenti. Ieri la decisione del magistrato che ha disposto gli arresti domiciliari. L’indagato è stato prima accompagnato in caserma per la notifica del provvedimento e poi trasferito nella sua abitazione ai domiciliari. Con l'obbligo di non mettere piede in strada.

Sempre ieri i carabinieri hanno anche fermato durante un servizio di pattugliamento un 50enne evaso da una casa di recupero: riconosciuto da una pattuglia dell’Arma, l’uomo, su provvedimento del giudice, è stato riportato nello stesso centro da dove era scappato il giorno prima.

I carabinieri hanno infine effettuato anche controlli sulle strade di maggior traffico in città e sul litorale fermando una ventina di automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA