Maltrattava la moglie e il figlio, carabiniere condannato a 2 anni 

Due anni di reclusione per l’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e del figlio di lei, avuto da una precedente relazione. Un colonnello dei carabinieri (di cui non pubblichiamo il nome solo per tutelare l’identità delle vittime) è stato condannato dal giudice del Tribunale, Giampiero Sanna, al termine di un processo durato circa tre anni. Il giudice ha riconosciuto alla donna e al ragazzo una provvisionale di 5 mila euro a testa, come anticipo sul risarcimento.

La accuse, mosse dalla pm Ginevra Grilletti, erano pesanti: l’ufficiale – in servizio alla Legione dei Carabinieri di via Sonnino – avrebbe offeso e insultato nel tempo l’ex consorte, arrivando anche a picchiarla. Maltrattamenti e umiliazioni che sarebbero stati fatti anche al figlio. Non solo. L’imputato, sempre secondo l’accusa, avrebbe anche fatto delle vessazioni psicologiche, imponendo alla donna la suddivisione degli spazi del frigo e dei cassetti della dispensa, con una rigida spartizione dei generi alimentari che la presunta vittima era autorizzata a consumare assieme al figlio.

Al termine di una lunga camera di consiglio, il giudice ha condannato il colonnello dei carabinieri, difeso dall'avvocato Amedeo Meloni. L’ex moglie e suo figlio erano costituiti parte civile cono l’avvocato Gianfranco Piscitelli, mentre al dibattimento era stata ammessa anche l'associazione Luna & Sole che si batte contro le violenze familiari, con la legale Elisabetta Magrini. Depositate le motivazioni della sentenza, la difesa potrà presentare ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA