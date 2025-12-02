VaiOnline
Quartucciu.
03 dicembre 2025 alle 00:32

Maltrattava la madre, giovane allontanata 

Da tempo maltrattava la madre. Lo faceva con ingiurie, ma anche con violenza verbale e fisica, con la vittima costretta a vivere nell’ansia e nel timore per la propria incolumità. Una vecchia storia iniziata nel 2017, sfociata ora con un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento ragazza, dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla mamma, emessa dal Tribunale.
Il provvedimento è scattato nell’ambito del procedimento avviato a seguito della denuncia presentata nel novembre scorso dalla madre della giovane, che aveva riferito di essere vittima, sin dal 2017, di continui comportamenti vessatori messi in atto dalla figlia convivente. Una situazione diventata insostenibile per la vittima che si era rivolta ai carabinieri di Selargius. La donna era stata nell’occasione informata della possibilità di rivolgersi alla rete anti-violenza. Contestualmente, era stato attivato comunque il protocollo “Codice Rosso”, con immediata comunicazione alla magistratura. Sono così scattati anche accertamenti che hanno convinto l’altro giorno il giudice inquirente di emettere l’ordinanza che ha imposto l’allontanamento dalla ragazza dall’abitazione familiare, ma anche il divieto di avvicinare la madre in qualsiasi luogo.
La stessa ordinanza è stata immediatamente girata ai carabinieri della stazione di Selargius che hanno rintracciato la giovane nella sua abitazione, procedendo alla notifica del provvedimento.

