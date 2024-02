Maltrattanenti di animali: assolto Ladu 

Era accusato di maltrattamenti animali per aver colpito con una pietra in testa una pecora del fratello Sebastiano per mandarla fuori dal suo terreno. Ma ieri l’ex consigliere regionale Silvestro Ladu è stato assolto dal giudice del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, perché il fatto non sussiste.

Ieri Ladu ha raccontato quella giornata, parlato dei dissidi per quel suo terreno che per il fratello, allevatore, utilizzò gratuitamente per anni e che poi lui aveva deciso di far utilizzare al figlio. Di come Sebastiano avesse creato un passaggio non autorizzato per il bestiame con delle reti e per questo era stato condannato dal tribunale civile. «Quel giorno – ha detto Ladu – il gregge aveva sconfinato. Per farlo uscire dal terreno mi agitai ci misi un po’, ma non utilizzai le pietre». Il fratello nella denuncia allegò delle foto dell’ovino, ma poi rifiutò di mostrare ai carabinieri l’animale ferito.

RIPRODUZIONE RISERVATA