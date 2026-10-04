Maltrattamenti sulla moglie, 41enne in cella 

Un 41enne operaio di Sestu è stato arrestato dai carabinieri della Stazione con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. Vessazioni continue che sarebbero che ieri hanno fatto scattare l’intervento dei militari, col Gip del Tribunale di Cagliari che su richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’arresto dell’uomo.

Accompagnato in caserma, l’indagato si è visto notificare il provvedimento del giudice con successivo trasferimento nel carcere di Uta. Nelle prossime ore l’uomo sarà interrogato dal magistrato con la possibilità di fornire la sua versione dei fatti.

I carabinieri di Sestu hanno arrestato anche una donna che stava scontando una condanna per vecchi reati in una casa di recupero. Il suo comportamento avrebbe convinto il magistrato a revocare il beneficio, disponendone il suo trasferimento al carcere di Uta.

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