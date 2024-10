Maltrattamenti, marito assolto 

Assolto da un’accusa pesantissima: avere (otto anni fa) maltrattato sua moglie, averla insultata davanti a un figlio ancora minorenne, averla colpita con calci alle gambe e pugni alle braccia, averle lanciato contro oggetti vari e bottiglie piene d’acqua. Scene da un matrimonio da incubo: la donna, secondo l’accusa sostenuta dalla pm Ginevra Grilletti, viveva in un “perdurante e grave stato di ansia e di paura” per l’incolumità propria e per quella del figlio.

Una paura alimentata dal fatto che il marito, tra il 2016 e il 2017, sarebbe passato almeno venti volte al giorno in auto davanti alla sede lavorativa della donna e l’avrebbe bersagliata di telefonate e messaggini.

La pm aveva chiesto per l’imputato una condanna a tre anni. La giudice Alessandra Angioni ha invece accolto le tesi difensive sostenute dall’avvocato Pierluigi Pau e ha assolto l’uomo ritenendo contraddittoria la prova che i fatti contestati sussistano. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA