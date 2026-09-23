Maltrattamenti in famiglia, cresce l’allarme  

I casi di maltrattamenti in famiglia sono sempre più diffusi nell’Oristanese come dimostrano i recenti provvedimenti del Tribunale.

L’ultimo risale a sabato scorso quando per un 30enne del Montiferru sono stati disposti il divieto di dimora nel paese in vive la moglie, quello di avvicinamento con braccialetto elettronico. L’uomo da tempo avrebbe avuto comportamenti aggressivi nei confronti della donna, madre di due bambini piccoli. Aveva diffuso sui social alcuni video intimi della compagna, e ancora aggressioni in pubblico, addirittura in occasione dell’ultima Sartiglia. In diversi casi la donna è finita persino al Pronto soccorso ma non ha mai voluto denunciare, anzi ha sempre negato la causa di quei traumi. Ci sono state però varie segnalazioni, da qui gli accertamenti d’ufficio da parte della seconda sezione della Mobile (guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu) e sabato il Gip, su richiesta della Procura, ha emesso i provvedimenti.

Un altro caso è accaduto a Oristano: una donna ha subito, in silenzio, violenze per circa 12 anni. Maltrattamenti fra le quattro mura domestiche, mai una denuncia fino a quando un’amica (che aveva vissuto un’esperienza analoga) l’ha convinta a rivolgersi alla Polizia. In Questura è stata accolta e ascoltata, non ha denunciato ma gli elementi raccolti hanno permesso agli investigatori di portare avanti le indagini. Nei confronti dell’uomo, personal trainer 35enne, è stato disposto il divieto di dimora in Sardegna, di avvicinamento e braccialetto elettronico.

Infine il giudice ha disposto il ricovero in una casa di cura per un 20enne, che per anni avrebbe avuto atteggiamenti minacciosi verso i genitori, una sorella e la nipotina. ( v. p. )

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