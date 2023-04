Maltrattamenti, in cella il figlio del boss 

Napoli. Le vessazioni e le minacce andavano avanti da un anno. Ma il marito violento non è uno qualunque, è il figlio di un capoclan di caratura a Secondigliano, Napoli, e denunciarlo era ancora più rischioso e difficile. La squadra mobile di Napoli ha arrestato Salvatore Di Lauro, figlio 35enne di Paolo Di Lauro, il super boss della camorra detenuto al 41bis.

La decisione

Terremoto, com'è soprannominato, al culmine di una serie di minacce e violenze si è presentato il 26 febbraio davanti all'abitazione dell'ormai ex moglie con una bottiglia di alcol in mano. La donna ha capito che la sua vita, e pure quella dei suoi due figli piccoli erano in pericolo, e ha deciso, finalmente, di denunciare tutto alla polizia. Nell'audizione protetta cui è stata sottoposta qualche giorno dopo, alla presenza dei magistrati della sezione “fasce deboli”, ha confessato le sue angosce, per la prima volta. E ieri, finalmente, è scattato l'arresto dell'uomo. I poliziotti gli hanno notificato il provvedimento nella casa di Secondigliano dove viveva con la compagna: adesso Di Lauro, già condannato per associazione mafiosa, è accusato anche di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Ricorso in Cassazione

Sui libri paga del clan veniva identificato con la sigla F6: la lettera indica che si tratta di un figlio di “Ciruzzo o' milionario”, da anni detenuto al 41bis, mentre il numero significa che è il sesto dei suoi dieci figli. Finito al centro di due diversi filoni di indagine, confluiti in un unico processo, il 18 dicembre 2020 è stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di droga. A confortare le ipotesi formulate dagli inquirenti nei confronti di F6 fu Salvatore Tamburrino, vivandiere del fratello Marco, F4, arrestato il 2 marzo 2019 dopo oltre 14 anni di latitanza. Salvatore Di Lauro è stato condannato in primo grado con l'abbreviato a 12 anni di reclusione e un anno di libertà vigilata, pena ridotta in appello a 10 anni e 8 mesi. Era libero in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione presentato dal suo legale. Lo scorso 29 marzo è finito in carcere un altro figlio di Paolo Di Lauro, Vincenzo, ritenuto il reggente del clan del padre.