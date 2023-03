Maltrattamenti, il pm chiede 5 anni 

Cinque anni di reclusione. Questa la richiesta, ieri in tribunale, della pm Rosanna Nurra contro il sassarese Manuel Salis, imputato per maltrattamenti familiari ai danni della sua ex compagna nel periodo 2011-2017.

Una lunga storia di presunti abusi consistiti, secondo l’accusa, in umiliazioni, minacce, violenze fisiche, con le aggravanti di essere avvenuti, questa l’imputazione, davanti ai figli minorenni e per futili motivi. Per il pubblico ministero si sarebbe raggiunta la prova piena della responsabilità del trentenne, che avrebbe tra l’altro percosso la donna anche durante i mesi di gravidanza. La avrebbe aggredita pure quando, rimproverato perché mangiava il dolce destinato al figlio piccolo, le avrebbe schiacciato una merendina sul viso dandole “dell’avara”.

Ma i maltrattamenti contestati sarebbero continuati anche alla fine della convivenza, e della relazione, con minacce e insulti ripetuti su whatsapp. L’avvocato di parte civile Claudio Mastandrea ha chiesto 50mila euro di risarcimento a favore della sua assistita mentre il difensore, Carlo Foddai, ha messo in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni della donna.

La giudice Monia Adami ha disposto il rinvio per repliche, e forse per la sentenza, ad aprile. (e. f.)

