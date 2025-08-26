VaiOnline
Serramanna
27 agosto 2025 alle 00:40

Maltrattamenti  e stalking: 39enne arrestato 

È finito in carcere a Uta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. I carabinieri hanno dato esecuzione ieri mattina all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Cagliari nei confronti di Michele Leo, disoccupato 39enne di Serramanna.

Le accuse

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa avviata dai militari serramannesi a seguito della querela sporta da una compaesana, con la quale l’uomo intratteneva una relazione sentimentale. Le indagini hanno fatto emergere un quadro fatto di episodi violenti e minacce che l’uomo avrebbe messo in atto nel luglio scorso. Nella ricostruzione degli investigatori, spicca un episodio particolarmente grave. In base alle accuse, Leo avrebbe esploso un colpo con un fucile a piombini – utilizzando un’arma di libera vendita – colpendo al volto la compagna e procurandole lesioni. La donna aveva trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri e ha potuto contare sin da subito sulla protezione e sul sostegno assicurati dalle forze dell’ordine e dalle articolazioni anti-violenza presenti sul territorio. Da qui il provvedimento restrittivo della magistratura che i militari hanno eseguito ieri mattina.

Il 39enne, difeso dall’avvocato Roberto Zanda, è stato accompagnato al carcere di Uta dove resterà in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria.

