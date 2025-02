Maltrattamenti  e spaccio di droga: 39enne in cella 

Una lunga pena da scontare per reati consumati tanti anni fa a Villasimius e Maracalagonis. Ieri sul tavolo dei carabinieri di Villasimius e della compagnia di Dolianova è arrivato l’ordine di carcerazione per il responsabile di quei lontani episodi, Stefano Viola, 39 anni, residente a Villasimius. I militari, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della compagnia di San Vito, sono andati a casa sua e lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Cagliari.

Il provvedimento, divenuto definitivo, prevede per il destinatario una pena complessiva di 4 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione, frutto di un cumulo di pene concorrenti. I reati contestati riguardano episodi di maltrattamenti in famiglia e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2007 e il 2019 nei territori di Villasimius e Maracalagonis. I processi celebrati in quegli anni a carico dell’indagato si erano conclusi con le relative condanne sia per i maltrattamenti ai danni di familiari che per lo spaccio della droga.

Ora la Procura ha presentato il conto: dopo essere stato fermato in casa, Stefano Viola è stato accompagnato in caserma a Villasimius e poi tradotto presso la casa circondariale di Uta, come disposto dall’autorità giudiziaria competente. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA