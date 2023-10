Maltrattamenti: divieto di dimora 

Non dovrà entrare in territorio comunale di Donori Angelo Deiana, 44 anni, il bracciante agricolo finito in arresto mercoledì scorso dopo essere stato sorpreso dai carabinieri nel giardino della casa della ex moglie da cui si sarebbe dovuto tenere a distanza: lo ha deciso il gip del Tribunale di Cagliari che, su sollecitazione della Procura della Repubblica del capoluogo isolano, ha emesso a carico dell’uomo un’ordinanza più restrittiva.

La prima misura era stata assunta meno di un mese fa: dopo che i carabinieri avevano accertato, da parte sua, dei maltrattamenti nei confronti della ex coniuge, il bracciante era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Ulteriori violazioni del divieto di dimora potrebbero costargli gli arresti domiciliari o il carcere. (m. n.)

