Maltrattamenti di animali, reato prescritto per il banditore 

Non luogo a procedere perché il reato è prescritto. La giudice Serena Corrias ha accolto la richiesta della pm Daniela Caddeo che una settimana fa aveva concluso la sua requisitoria nel procedimento per maltrattamenti di animali. Accusa scattata per il banditore Angelo Porcu (difeso dall’avvocato Raffaele Miscali), dopo la denuncia di una associazione animalista per aver sollevato e tenuto per aria alcuni minuti un agnellino legato per le zampe. La circostanza era un’asta benefica che ogni anno viene organizzata a Sedilo, in occasione della festa di Sant’Antonio. I fatti risalgono al gennaio del 2018, per l’asta di prodotti locali e animali, il cui ricavato va in beneficenza alla parrocchia.

RIPRODUZIONE RISERVATA