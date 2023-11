Maltrattamenti, dati in aumento 

Neppure Oristano, primatista nazionale della sicurezza e abituata a leggere di nera in cronaca, è terra franca della violenza di genere. I dati dicono che qualcosa di brutto succede anche da queste parti.

Da gennaio 2023 ad oggi la Polizia ha eseguito 29 misure cautelari tra carcere e domiciliari di cui 19 per maltrattamenti in famiglia, 9 per atti persecutori e per violenza sessuale e 1 su minore/disabile. In tutto il 2022 ne sono state eseguite 15, l’aumento è del 93 per cento quando ancora mancano 40 giorni a fine anno. Particolare non proprio a margine: tutte le misure cautelari sono state emesse a carico di uomini eccetto una donna.

Questura

«Questo dato è fortemente preoccupante anche se probabilmente, o almeno in parte, testimonia un’aumentata sensibilità verso il fenomeno – precisano dalla Questura – e quindi una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime e dei testimoni. Dall’altro lato è altamente probabile che vi sia un “numero oscuro” costituito da tutti quei casi che non vengono denunciati alle competenti autorità». Combattere questi odiosi reati si può, prevenendo il consumarsi del reato. Come? semplicemente recandosi presso gli uffici della Polizia per chiedere l’intervento diretto del questore mediante lo strumento dell’ammonimento. All’autore della violenza viene intimato di cessare quella condotta: cartellino giallo che nell’immediato prevede il ritiro del porto d’armi. L’ammonito viene informato dei servizi nel territorio (consultori, salute mentale e altri) che a richiesta possono essere frequentati dagli “ammoniti”. Il 93 per cento dei partecipanti ha cambiato il proprio stile. Nell’ultimo biennio il questore Giuseppe Giardina ha emesso 52 ammonimenti con una sola recidiva che ha portato l’ostinato dritto in carcere. Non aspettare, ai primi segnali bisogna denunciare.

Carabinieri

Intanto oggi verrà inaugurata nel Comando Provinciale Carabinieri “Lampis” la stanza di ascolto protetto realizzata in collaborazione tra l’Arma e il Soroptimist International Italia nell’ambito del progetto «una stanza tutta per sé, riguardante – precisa il comandante colonnello Steven Chenet, l’allestimento all’interno delle caserme di locali idonei all’ascolto protetto di donne che hanno subito violenza, nonché di altre vittime vulnerabili».

