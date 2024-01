Maltrattamenti, assolta una badante 

«È stato un anno molto duro per me: ho avuto l’ansia di non riuscire a dimostrare la mia innocenza ma sapevo di non aver fatto nulla di male o di sbagliato. Per fortuna ho avuto la mia famiglia e i miei ex datori di lavoro che mi hanno sostenuta. Ora sono finalmente serena». Marinella Scanu, 58 anni di Siliqua, non ha mai maltrattato l’anziana donna di Domus De Maria, all’epoca dei fatti ultranovantenne, che assisteva come badante. A decretarlo, scrivendolo nero su bianco in una sentenza, è stato il giudice del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, che ha accolto la ricostruzione del suo difensore, l’avvocato Francesco Iovino, e l’ha assolta con la formula più ampia possibile: «Perché il fatto non sussiste».

La denuncia

A denunciare Scanu, regolarmente assunta con mansioni di assistenza domiciliare di una 93enne, era stata la figlia dell’anziana. L’accusa sosteneva che la badante avesse maltrattato la pensionata con continue vessazioni: lasciandola sola tutto il giorno assicurata alla carrozzina con una cintura, non assicurandole la terapia farmacologica, non provvedendo alla sua igiene e a quella della casa ma anche danneggiando il mobilio. Il tutto dal 18 dicembre 2021 sino al marzo dell’anno successivo. Imputazioni che avevano convinto il pubblico ministero a chiedere una condanna a un anno e mezzo di reclusione.

La cinghia? «Necessaria»

La difesa durante il processo ha sottolineato che, ad appena tre settimane dall’assunzione della badante, la nonnina era stata ricoverata per un intervento chirurgico. Non solo. L’uso della cinghia, o fascia, utilizzata per limitare la libertà di movimento della nonnina, sarebbe in realtà stata necessaria per evitare che l’anziana, agitandosi, cadesse dalla sedia a rotelle. «Quanto all’accusa di aver lasciato sola l’assistita – scrive il giudice nella sentenza – va ricordato che alla Scanu era stato chiesto non solo di svolgere la mansione di assistenza dell’anziana signora, ma altresì di occuparsi della cura della casa, motivo per cui talvolta l’imputata era inevitabilmente costretta a spostarsi in un’altra stanza».

Le testimonianze

Tutte le altre persone con le quali Marinella Scanu aveva lavorato in precedenza, sempre come badante, ne hanno sottolineato «l’estrema dolcezza e attenzione».

«Secondo quanto emerge dalle indagini», conclude il giudice Cau, «in altri contestati l’imputata sembra avere sempre svolto il suo lavoro di assistenza domiciliare con correttezza e precisione».

