Maltrattamenti, arrestato un 51enne 

Un 51enne disoccupato, residente a Quartucciu, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e dall’Ufficio di Sorveglianza del capoluogo.

L’uomo, condannato dal tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia, era destinatario di un ordine per l’esecuzione della pena detentiva di un anno, conseguente alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostituita con l’assegnazione a una colonia agricola.

Al termine delle formalità di rito, il cinquantunenne è stato accompagnato nella colonia agricola di Isili dove sconterà la pena, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

