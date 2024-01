Maltrattamenti all’ex moglie, docente condannato a un anno 

Non solo avrebbe maltrattato la ex moglie prendendola ad urla e umiliandola per il fatto che non trovasse lavoro, ma avrebbe anche centellinato le spese, dandole i soldi contati per fare la spesa e pretendendo che lei acquistasse solo prodotti in offerta, oppure nei discount, negandole persino la possibilità di andare dal parrucchiere. Un insegnante di 56 anni, al termine del processo davanti al giudice monocratico, è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna che l’aveva denunciato in sede di separazione.

Il docente con il proprio legale ha sempre negato ogni addebito, sostenendo che la denuncia fosse stata strumentale per incidere sul procedimento davanti al giudice civile. In realtà i testimoni, davanti alla giudice monocratico, hanno poi confermato che l’uomo avesse una fissazione per il denaro, rendendo la vita difficile alla moglie: la donna per un lungo periodo non aveva trovato lavoro, occupandosi della casa, dipendeva interamente dal marito per ogni spesa personale. Oltre le offese quotidiane, dunque, ci sarebbe stata una vera ossessione per la parsimonia con violenti litigi quando l’imputato riteneva che la moglie sperperasse i soldi con prodotti non in offerta o con spese personali.

