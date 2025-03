Maltrattamenti all’asilo, condannata 

La pm aveva chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi, i giudici hanno accolto la richiesta ma con una pena inferiore: tre anni e nove mesi. La suora che fino a qualche anno fa seguiva i bambini della scuola d’infanzia di un paese dell’Oristanese è responsabile di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. L’anziana è stata anche condannata al pagamento dei danni, da quantificare in sede civile: intanto il Tribunale ha disposto una provvisionale per i genitori e i bambini parte civile nel processo, da 500 a duemila euro. Nella sentenza anche l’interdizione dai pubblici uffici.

La vicenda

Era stata ricostruita dalla pm Sara Ghiani nella scorsa udienza. Le dichiarazioni rese dai piccoli in incidente probatorio, le immagini delle telecamere e successivamente le testimonianze emerse nel processo sono, secondo accusa e parti civili, le prove di ciò che avveniva cinque anni fa in quella scuola dell’infanzia: calci, schiaffi e colpi in testa, perfino con una sedia, venivano dati dalla suora ai bambini monelli. In alcune circostanze, poi, la suora strattonava i piccoli, li afferrava per i capelli per condurli in giardino o nella “stanza buia” come veniva definita dai bambini: da quegli ambienti spesso i piccoli tornavano in lacrime. Con ripercussioni traumatiche sulla crescita diagnosticate dagli specialisti; alcuni bambini avevano manifestato episodi di sonnambulismo e vivevano incubi durante la notte. I piccoli e le madri che avevano raccontato questa situazione, secondo gli avvocati di parte civile, sono attendibili. Alla richiesta del pm si erano associati gli avvocati di parte civile Cristiana Manca, Piero Aroni, Riccardo Crovi, Barbara Ibba e Annalisa Serra.

La difesa

Altra tesi sostenuta dai difensori Rita Dedola e Andrea Fares. Partendo dalla descrizione del contesto: la scuola dell’infanzia era gestita da quarant’anni dalle suore e mai erano emersi problemi. Si sapeva che si teneva quel tipo di educazione severo. Ed era noto che si siano verificati problemi ma, secondo l’avvocata Dedola, perché si possa parlare di maltrattamenti ci deve essere una situazione vessatoria persistente. «In questo caso si parla di episodi severi, sì, ma occasionali, innescati da indisciplina e disturbo. Mai un gesto gratuito. Anacronistico, se si vuole, ma non gratuito». La difesa ha sostenuto che l’imputata avesse reagito all’eccessivo permissivismo e non fossero azioni fini a se stesse. Argomentazioni per cui i difensori avevano chiesto l’assoluzione o, in via subordinata, la prescrizione. Le giudici (presidente Carla Altieri, a latere Falchi e Corrias) depositerà le motivazioni entro 90 giorni, a quel punto la difesa deciderà se ricorrere in appello.

