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21 ottobre 2026 alle 00:32

Maltrattamenti alla madre: Ragnedda testimone 

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Nuovo colpo di scena nella vicenda di Nicolina Giagheddu. La madre di Emanuele Ragnedda (in carcere per l’omicidio di Cinzia Pinna) ha denunciato il marito Mario per presunti maltrattamenti. Ma ora nelle indagini sulle presunte violenze domestiche entra anche il figlio della donna. La svolta delle indagini affidate al Commissariato di Porto Cervo è coperta dal massimo riserbo e soprattutto non trapelano elementi sulla posizione di Emanuele Ragnedda nell’inchiesta.

Il dato che appare certo è la necessità di una audizione di Ragnedda in carcere. L’uomo (rinviato a giudizio per il delitto di Conca Entosa) potrebbe essere a conoscenza di fatti importanti per il fascicolo della pm Milena Aucone. Tutto parte da una decina di nuovi audio acquisiti dalla Procura di Tempio, file che documenterebbero episodi segnalati dalla presunta vittima dei maltrattamenti e in questi audio sarebbe stata individuata, in modo incontrovertibile, la voce di Emanuele Ragnedda. Che ruolo ha avuto l’uomo negli episodi al centro dell’inchiesta che vede già indagato Mario Ragnedda? È questa la domanda alla quale devono rispondere gli investigatori coordinati dalla dirigente Valentina Piras. Le avvocate che assistono Nicolina Giagheddu, Angela Corda e Lia Deiana, contattate, non hanno voluto fornire alcun elemento sulle indagini in corso. È certo però che, come avevano chiesto le due avvocate, la polizia giudiziaria sta sentendo testimoni (persone molto vicine ai genitori di Emanuele Raghedda) che sono a conoscenza di fatti ritenuti rilevanti.

Altro filone di indagine delicatissimo, che sarebbe stato aperto di recente, riguarda il presunto ruolo di esponenti delle forze dell’ordine che in qualche modo si sarebbero frapposti tra la vittima e colleghi per limitare la portata delle segnalazioni di Nicolina Giagheddu. E si parla di episodi che sarebbero avvenuti anche dopo l’omicidio di Cinzia Pinna.

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