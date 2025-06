Maltrattamenti alla madre, condannato Riccardo Bossi 

Riccardo Bossi è stato condannato in primo grado a un anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della madre. Secondo il Pm, che ha visto accolta la sua richiesta, il primogenito del fondatore della Lega ha chiesto denaro alla madre continuamente e aggressivamente, in un caso arrivando a metterle le mani addosso e facendole sbattere la testa contro il muro. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello.

La donna, che in quel periodo lo ospitava nella sua casa di Azzate, lo aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni, citando ferri da stiro strappati di mano e lettiere del gatto sparpagliate nel suo letto della donna, salvo poi rimettere la querela e rassicurare il giudice in aula che i rapporti con il figlio erano tornati sereni. La remissione della querela ha fatto cadere l’accusa di lesioni, lasciando però aperta quella per maltrattamenti per la quale si procede d’ufficio. I fatti al centro del processo, sempre negati da Riccardo Bossi, risalgono al 2016. A gennaio il figlio del Senatur era stato condannato a 2 anni e 6 mesi, con rito abbreviato, dal gup del tribunale di Busto Arsizio per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per alcuni mesi. Anche in quel caso il giudice per l’udienza preliminare aveva accolto la richiesta del Pm.

