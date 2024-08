Maltratta per anni la moglie: «Ti sciolgo nell’acido». In cella 

Reggio Calabria. Anni di violenze e prevaricazioni nei confronti della moglie, in molti casi anche davanti ai loro figli, uno dei quali minore, e poi anche quella minaccia rivolta alla donna: “Ti sciolgo nell’acido”. Un cinquantaquattrenne è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria, in esecuzione di un ordine di carcerazione a seguito della condanna a due anni e sei mesi di reclusione. L’uomo è accusato di avere perseguitato la consorte con maltrattamenti e abusi reiterati nel tempo dopo che lei gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi. La donna e i ragazzi erano costretti a vivere in un perenne stato di terrore, una situazione diventata con il tempo insopportabile. Alla fine lei ha denunciato il marito.

RIPRODUZIONE RISERVATA